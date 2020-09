L’Everton sa solo vincere: 1-2 sul Crystal Palace e primato in classifica (Di sabato 26 settembre 2020) L’Everton di Ancelotti non si ferma più e conquista la sua terza vittoria in campionato. Nella trasferta col Crystal Palace, succede tutto nel primo tempo. Calvert-Lewin sblocca il risultato al 10′, con un destro da centro area servito da Coleman. Al 26′ è Kouyaté a segnare il gol del pareggio: il difensore stacca di testa su calcio d’angolo battuto da Townsend. Ma la rete della vittoria è di Richarlison e arriva al 40′, su un rigore provocato da un fallo di mano. In attesa di conoscere i risultati delle avversarie, la squadra di Ancelotti è prima in classifica a punteggio pieno, con 9 punti. Foto: Twitter Everton L'articolo L’Everton sa solo vincere: 1-2 sul Crystal Palace e primato ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) L’Everton di Ancelotti non si ferma più e conquista la sua terza vittoria in campionato. Nella trasferta col, succede tutto nel primo tempo. Calvert-Lewin sblocca il risultato al 10′, con un destro da centro area servito da Coleman. Al 26′ è Kouyaté a segnare il gol del pareggio: il difensore stacca di testa su calcio d’angolo battuto da Townsend. Ma la rete della vittoria è di Richarlison e arriva al 40′, su un rigore provocato da un fallo di mano. In attesa di conoscere i risultati delle avversarie, la squadra di Ancelotti è prima ina punteggio pieno, con 9 punti. Foto: Twitter Everton L'articolo L’Everton sa: 1-2 sul...

