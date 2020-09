Cts, restano mille spettatori allo stadio (Di sabato 26 settembre 2020) Nessuna deroga all’apertura degli stadi, perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. È questa, secondo quanto si apprende, la linea che il Comitato tecnico scientifico ribadirà nella riunione in programma a partire dalle 12 dopo l’approvazione delle linee guida da parte delle Regioni che prevedono un aumento della capienza al 25% degli impianti. Secondo gli esperti, per poter rivedere le misure bisognerà attendere almeno la metà di ottobre, quando saranno più definiti gli effetti della riapertura delle scuole sull’andamento della curva del virus. Fino ad allora, dunque, non vanno cambiate le regole attuali che prevedono un massimo di mille spettatori per gli eventi all’aperto e di 200 al chiuso. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 settembre 2020) Nessuna deroga all’apertura degli stadi, perché non ci sono le condizioni epidemiologiche. È questa, secondo quanto si apprende, la linea che il Comitato tecnico scientifico ribadirà nella riunione in programma a partire dalle 12 dopo l’approvazione delle linee guida da parte delle Regioni che prevedono un aumento della capienza al 25% degli impianti. Secondo gli esperti, per poter rivedere le misure bisognerà attendere almeno la metà di ottobre, quando saranno più definiti gli effetti della riapertura delle scuole sull’andamento della curva del virus. Fino adra, dunque, non vanno cambiate le regole attuali che prevedono un massimo diper gli eventi all’aperto e di 200 al chiuso.

HuffPostItalia : Cts, restano mille spettatori allo stadio - restodelcalcio : Da Gravina al CTS, passando per Spadafora e il Codacons, restano forti timori per la riapertura degli stadi - ESantolao : @AlexCasalboni @nordkatte @EsercitoCrucian Vorrei da te il numero,i nomi di tutti i componenti del CTS e quanto ci… - Marylu58121349 : @massimotwiter1 @Bluefidel47 @ClaudioMeazza E secondo te nn se li prendono quelli che restano in Parlamento? Sai qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts restano Da Gravina al CTS, passando per Spadafora e il Codacons, restano forti timori per la riapertura degli stadi Il resto del calcio Apertura stadi Il Ministero non è convinto

Appuntamento rimandato – chissà a quando – per il ritorno dei tifosi sugli spalti. La Conferenza delle Regioni, non più tardi di due giorni fa, aveva ratificato un documento nel quale riassumeva le li ...

Il CTS accoglie le richieste della FIGC: tamponi effettuati solo a 48 ore dalla gara. Le reazioni

In attesa di una decisione definitiva sul protocollo di riapertura parziale degli stadi presentato dalle regioni - per il quale l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha chiesto parità di trattamento ...

Appuntamento rimandato – chissà a quando – per il ritorno dei tifosi sugli spalti. La Conferenza delle Regioni, non più tardi di due giorni fa, aveva ratificato un documento nel quale riassumeva le li ...In attesa di una decisione definitiva sul protocollo di riapertura parziale degli stadi presentato dalle regioni - per il quale l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha chiesto parità di trattamento ...