Covid, mascherine e smart working: tutte le misure fino a gennaio (Di sabato 26 settembre 2020) Se c?è un modo per compattare la maggioranza, che si divide sui decreti sicurezza, il Recovery fund e il Mes, questo è lo stato d?emergenza. Di proroga in proroga si sta... Leggi su ilmattino (Di sabato 26 settembre 2020) Se c?è un modo per compattare la maggioranza, che si divide sui decreti sicurezza, il Recovery fund e il Mes, questo è lo stato d?emergenza. Di proroga in proroga si sta...

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - MediasetTgcom24 : Covid, in Campania mascherine obbligatorie anche all'aperto #mascherine - Agenzia_Ansa : #Covid Obbligo di #mascherine anche all'aperto in #Calabria #ANSA - ptvonline2001 : #Covid_19 Asintomatici, si cambia: fuori dalla quarantena dopo un solo test negativo. Mascherine, stretta da marte… - lillydessi : Covid, mascherine e smart working: tutte le misure fino a gennaio - Il Messaggero -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mascherine Covid, mascherine e smart working: tutte le misure fino a gennaio Il Messaggero Vento e incendi, notte di disagi a Palermo: danni in tutta la provincia

08:52Vento e incendi, notte di disagi a Palermo: danni in tutta la provincia 08:51Coronavirus, Musumeci pronto a rendere obbligatorio uso mascherine all’aperto 08:37Notte di incendi tra Palermo e Scop ...

"Non eccedere con i tamponi: non tutti i bimbi con febbre sono infetti"

Prudenza sì, allarmismi no. La ripartenza della scuola è nel caos totale ma è necessario non farsi prendere dal panico: sono molti i genitori che ogni giorno temono un contagio dei loro figli all'inte ...

08:52Vento e incendi, notte di disagi a Palermo: danni in tutta la provincia 08:51Coronavirus, Musumeci pronto a rendere obbligatorio uso mascherine all’aperto 08:37Notte di incendi tra Palermo e Scop ...Prudenza sì, allarmismi no. La ripartenza della scuola è nel caos totale ma è necessario non farsi prendere dal panico: sono molti i genitori che ogni giorno temono un contagio dei loro figli all'inte ...