Conte: “Skriniar è nel progetto, non so cosa succede se arriva un’offerta importante” (Di domenica 27 settembre 2020) Nel post-gara di Inter-Fiorentina Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche della situazione legata a Skriniar: “Per me è nel progetto, oggi è stata una scelta tecnica far giocare D’Ambrosio. Abbiamo tante partite e lui resta a disposizione. Non so se dovesse arrivare qualche offerta importante cosa potrebbe succedere. Conosciamo la situazione a livello economico e siamo aperti a qualsiasi soluzione. Giocherà come ha sempre fatto”. Foto: Twitter Inter L'articolo Conte: “Skriniar è nel progetto, non so cosa succede se arriva un’offerta importante” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Nel post-gara di Inter-Fiorentina Antonio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche della situazione legata a Skriniar: “Per me è nel, oggi è stata una scelta tecnica far giocare D’Ambrosio. Abbiamo tante partite e lui resta a disposizione. Non so se dovessere qualche offerta importantepotrebbere. Conosciamo la situazione a livello economico e siamo aperti a qualsiasi soluzione. Giocherà come ha sempre fatto”. Foto: Twitter Inter L'articolo: “Skriniar è nel, non soseun’offerta importante” proviene da Alfredo Pedullà.

