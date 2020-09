ATP Amburgo, finale tra Rublev e Tsitsipas. Musetti trionfa a Forlì (Di sabato 26 settembre 2020) Sabato ricco quello di oggi, con le due semifinali dell’ATP di Amburgo, la finale femminile a Strasburgo e la finale del Challenger di Forlì. Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas protagonisti in Germania, mentre in terra francese e italiana sono stati Svitollina e Musetti ad alzare il trofeo. Rublev e Tsitsipas a caccia del loro primo ATP 500 Continua la grande stagione di Andrey Rublev, i cui unici nei questa stagione sono state le premature eliminazioni a Cincinnati (primo turno) e a Roma (secondo turno). Per il resto buoni tornei, due ottimi Slam e due titoli, a inizio stagione. Un anno prolifico che nel ranking mondiale l’ha visto passare dalla 23esima posizione alla 12esima, che potrebbe riconquistare nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) Sabato ricco quello di oggi, con le due semifinali dell’ATP di, lafemminile a Strasburgo e ladel Challenger di Forlì. Andreye Stefanosprotagonisti in Germania, mentre in terra francese e italiana sono stati Svitollina ead alzare il trofeo.a caccia del loro primo ATP 500 Continua la grande stagione di Andrey, i cui unici nei questa stagione sono state le premature eliminazioni a Cincinnati (primo turno) e a Roma (secondo turno). Per il resto buoni tornei, due ottimi Slam e due titoli, a inizio stagione. Un anno prolifico che nel ranking mondiale l’ha visto passare dalla 23esima posizione alla 12esima, che potrebbe riconquistare nel ...

