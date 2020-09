X-Factor | V3N3R3 | chi è il rapper che ha diviso la giuria

(Di venerdì 25 settembre 2020) Seconda puntata delle audizioni di X-, chi è ilche hala, bocciato da Mika. Ha presentato il brano inedito “Food N Drink” uno dei personaggi più particolari che finora sono passati dall’edizione 2020 di X-. Si tratta di, che ha scelto questo particolare nome d’arte in cui al posto … L'articolo X-: chi è ilche halaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Factor V3N3R3

La seconda puntata di X Factor è parca di spettacolo come la precedente, ma d'altronde il mantra di questa edizione è ripartire dalla musica: niente pubblico, poco show (e lo fa tutto Mika, che balla ...La seconda puntata delle audizioni di XF 2020, andata in onda giovedì 24 settembre 2020, ha confermato le due impressioni avute con la prima puntata: la prima è che la giuria, quest’anno, è non solo b ...