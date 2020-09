Tutto confermato: Candreva alla Samp. Ora è ufficiale (Di venerdì 25 settembre 2020) Tutto confermato: Antonio Candreva è finalmente della Sampdoria. Come vi abbiamo raccontato per la prima volta il 18 settembre e confermato il 20 e il 24. L’ex Inter arriva in prestito con obbligo di riscatto e ha firmato fino al 2024. Ecco il comunicato dei blucerchiati: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candreva (nato a Roma il 28 febbraio 1987). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024”. #Candreva è blucerchiato: il centrocampista si lega alla #Sampdoria fino al 2024 ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020): Antonioè finalmente delladoria. Come vi abbiamo raccontato per la prima volta il 18 settembre eil 20 e il 24. L’ex Inter arriva in prestito con obbligo di riscatto e ha firmato fino al 2024. Ecco il comunicato dei blucerchiati: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.doria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio(nato a Roma il 28 febbraio 1987). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024”. #è blucerchiato: il centrocampista si legadoria fino al 2024 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato Tutto confermato: Candreva alla Samp. Ora è ufficiale alfredopedulla.com MERCATO PADOVA, TUTTO CONFERMATO: ANDREA GASBARRO È UN NUOVO GIOCATORE BIANCOSCUDATO!

Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di oggi è stato definito l’accordo con il difensore Andrea Gasbarro che si trasferisce in biancoscudato dall’A.S. Livorno Calcio a titolo definitivo. Andrea ...

Bonus, tasse e assegno unico: cosa ci sarà nella prossima riforma

Il Governo ha messo in cantiere la prossima riforma fiscale, che come primo obiettivo ha quello di rendere il sistema più semplice ed equo per famiglie, lavoratori e imprese. Ma quali sono le misure i ...

