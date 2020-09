Tromba d’aria a Salerno | Casciello annuncia aiuti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Presenterò in giornata un’interrogazione parlamentare per chiedere lo stato di calamità per gli ingenti danni provocati dallad’aria che ha colpito la città di”. Lol’onorevole Gigi, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera. “In un momento in cui tutti i fondi, oltre che le energie, sono impegnati per l’emergenza Covid, chiedo ai Ministeri dell’Interno, delle Infrastrutture e dell’Ambiente di farsi celermente carico del problema, stanziando le risorse necessarie e verificando la possibilità di un intervento preventivo. Siamo di fronte a un evento straordinario, occorre mettere in campo per tutti gli ...