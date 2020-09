Parigi | quattro accoltellati vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo | assalitore in fuga | due feriti sono gravi

(Di venerdì 25 settembre 2020) Arriva dFrancia la notizia di un attacco all’arma bianca nei pressi della ex redazione di. Ci sarebbero 4, fra cui una donna. Due di loro. Gli autori dell’attaccoinma un sospettato è stato fermatoBastille. L’intero quartiere,Bastiglia, è transennato. September 25, 2020 Due personein, nella zona della Bastiglia, dopo aver attaccato dei passanti con un coltello o un machete, stando ai testimoni. L’intera zona attornorue Nicolas Appert, dove sorgeva l’ex redazione di ...

Agenzia_Ansa : +++ #Parigi Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, ci sarebbero quattro accoltellati +++ #ANSA - tvbusiness24 : Ex sede #CharlieHebdo, nuovo attentato a #Parigi: si parla di quattro accoltellamenti, tra cui una donna. Gli autor… - Nerys__ : RT @Agenzia_Ansa: +++ #Parigi Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, ci sarebbero quattro accoltellati +++ #ANSA - LucaBellinzona : RT @SkyTG24: Parigi, attacco vicino all'ex redazione di Charlie Hebdo: quattro accoltellati. DIRETTA - paoloangeloRF : Parigi, attacco vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo: quattro persone accoltellate -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi quattro

Un uomo ha accoltellato 4 persone a Parigi, nell’unidicesimo arrondissement, vicino alla ex sede di Charlie Hebdo vittima dell’attacco terroristico nel gennaio 2015. Le 4 persone sono ferite, una in m ...Torna il terrore a Parigi con un’aggressione nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Sarebbero 4 i feriti nell’attacco, tra cui una donna. Il conteggio, riferito dall’Ansa, è stato confermato ...