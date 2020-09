Metal Gear Solid, Castlevania e altri classici di Konami rivivono da oggi su GOG (Di venerdì 25 settembre 2020) Konami ha ripubblicato molti dei suoi classici più popolari su PC tramite GOG, inclusi i giochi dei franchise Metal Gear, Castlevania e Contra.I giochi Metal Gear Metal Gear, Metal Gear Solid e Metal Gear Sold 2: Subsistence possono essere tutti acquistati singolarmente, mentre i titoli Castlevania e Contra sono disponibili in un unico pacchetto chiamato Konami Collector's Series.La collection include Castlevania, Castlevania II: Simon's Quest, Castlevania III: Dracula's Curse, Contra e Super C.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020)ha ripubblicato molti dei suoipiù popolari su PC tramite GOG, inclusi i giochi dei franchisee Contra.I giochiSold 2: Subsistence possono essere tutti acquistati singolarmente, mentre i titolie Contra sono disponibili in un unico pacchetto chiamatoCollector's Series.La collection includeII: Simon's Quest,III: Dracula's Curse, Contra e Super C.Leggi altro...

