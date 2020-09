Genoa, Faggiano: “Zappacosta e Zajc trattative lampo. Mercato? Non escluso sorprese, contro il Napoli…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Daniele Faggiano fa il punto sul Mercato rossoblù.E' un Genoa scatenato sul Mercato. Dopo una settimana dal passaggio di Andrea Favilli, il Grifone, regala altri due importanti innesti a Rolando Maran: si tratta di Davide Zappacosta, arrivato in prestito secco dal Chelsea e Miha Zajc, approdato in Liguria dal Fenerbache con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro. Due operazioni spiegate dal ds del Grifone Daniele Faggiano, durante una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del club. "Sono state due trattative lampo. Su Zajc, quando ho saputo che voleva tornare in Italia ho preso la palla al balzo anche se c'è stata un po' di tensione ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Danielefa il punto sulrossoblù.E' unscatenato sul. Dopo una settimana dal passaggio di Andrea Favilli, il Grifone, regala altri due importanti innesti a Rolando Maran: si tratta di Davide Zappacosta, arrivato in prestito secco dal Chelsea e Miha, approdato in Liguria dal Fenerbache con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 3 milioni di euro. Due operazioni spiegate dal ds del Grifone Daniele, durante una lunga intervista concessa ai canali ufficiali del club. "Sono state due. Su, quando ho saputo che voleva tornare in Italia ho preso la palla al balzo anche se c'è stata un po' di tensione ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Candreva: calda la pista #Genoa ?? Incontro in corso tra il direttore sportivo del Grifone,… - Mediagol : #Genoa, #Faggiano: “#Zappacosta e #Zajc trattative lampo. Mercato? Non escluso sorprese, contro il Napoli…” - Mediagol : #Genoa, Faggiano: 'Zappacosta e Zajc trattative lampo. Mercato? Non escluso sorprese, contro il Napoli...'… - cn1926it : #Genoa, #Faggiano: “#Napoli forte, ma noi vogliamo confermarci” - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Faggiano: «Sembrava impossibile portare Zappacosta al Genoa» - -