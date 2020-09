Gabriel Garko svela il suo segreto | Lettera strappalacrime per Adua al GF Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) Stasera abbiamo visto come protagonista principale la bellissima Adua. Finalmente, dopo i primi giorni tumultuosi in cui non riusciva a stabilire un rapporto con il suo ex fidanzato Massimiliano, nonché anche concorrente del Grande Fratello Vip, la situazione tra di loro sembra aver trovato un equilibrio. Infatti, i due sono riusciti a sbloccarsi, rancori e i dubbi rimasti tra di loro sono riusciti finalmente a trovare un po’ di pace. Ma per Adua non è stato l’unico colpo di scena, è così riuscita a rivedere il suo attuale compagno, mentre Alfonso Signorini ha pensato bene di farle ascoltare le parole di una persona che ha sempre nutrito un immenso affetto verso di lei. Gabriel Garko svela il suo segreto Gabriel ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 settembre 2020) Stasera abbiamo visto come protagonista principale la bellissima. Finalmente, dopo i primi giorni tumultuosi in cui non riusciva a stabilire un rapporto con il suo ex fidanzato Massimiliano, nonché anche concorrente del Grande Fratello Vip, la situazione tra di loro sembra aver trovato un equilibrio. Infatti, i due sono riusciti a sbloccarsi, rancori e i dubbi rimasti tra di loro sono riusciti finalmente a trovare un po’ di pace. Ma pernon è stato l’unico colpo di scena, è così riuscita a rivedere il suo attuale compagno, mentre Alfonso Signorini ha pensato bene di farle ascoltare le parole di una persona che ha sempre nutrito un immenso affetto verso di lei.il suo...

