Gabriel Garko fa coming out al GFVip (Di venerdì 25 settembre 2020) Gabriel Garko Per Gabriel Garko è arrivato il momento giusto. Questa sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, l'attore ha rivelato – seppur senza dirlo in maniera diretta – di essere gay. Dopo una breve 'irruzione' in studio dove si è detto emozionato, Garko ha varcato la porta rossa per parlare con Adua Del Vesco, con cui ha avuto un (finto) fidanzamento dal 2015 al 2018. Attraverso una lettera, l'uomo ha dato forza all'attrice, che nella casa ha parlato di una serie di difficoltà vissute, raccontando la sua di storia e rivelando al pubblico della finzione che riguardava la loro relazione: "Ti ho scritto una lettera che ti leggo. Adua, Rosalinda, tu non mi hai mai chiamato Dario vero? Un ragazzo che ho cancellato, ucciso, lo ...

