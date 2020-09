Esame Suarez, i legali della Juventus in Procura (Di venerdì 25 settembre 2020) I legali della Juventus in Procura a Perugia per incontrare i magistrati. Gli avvocati ascoltati come persone informate sui fatti. PERUGIA – a Perugia. Come riportato da La Repubblica, i due avvocati nella mattinata di venerdì 25 settembre 2020 sono arrivati nel capoluogo umbro per essere ascoltati dai titolari delle indagini come persone informate sui fatti. La Turco è il legale che ha seguito materialmente la pratica con il direttore generale dell’Università degli Stranieri, Oliveiri, che risulta essere iscritto sul registro degli indagati. Chiappero, invece, ha assistito alla telefonata tra la collega e Olivieri. Un primo passo per cercare di chiarire meglio il ruolo della Juventus in questa inchiesta, destinata ad avere novità nel giro ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Iina Perugia per incontrare i magistrati. Gli avvocati ascoltati come persone informate sui fatti. PERUGIA – a Perugia. Come riportato da La Repubblica, i due avvocati nella mattinata di venerdì 25 settembre 2020 sono arrivati nel capoluogo umbro per essere ascoltati dai titolari delle indagini come persone informate sui fatti. La Turco è il legale che ha seguito materialmente la pratica con il direttore generale dell’Università degli Stranieri, Oliveiri, che risulta essere iscritto sul registro degli indagati. Chiappero, invece, ha assistito alla telefonata tra la collega e Olivieri. Un primo passo per cercare di chiarire meglio il ruoloin questa inchiesta, destinata ad avere novità nel giro ...

Corriere : ?? La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata direttam… - Corriere : «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche… - Gazzetta_it : #Suarez e l'esame farsa: gli intercettati parlano di Fabio #Paratici nelle telefonate - thecoolmauri : RT @ilciccio67: Ma la stampa amica lo sa che dalla Spagna nei giorni dell'esame è circolata con insistenza la voce che la Juve avesse già m… - PeterCast85 : RT @Corriere: La dirigenza della Juventus si mosse per far sostenere e superare in tempi record l’esame di italiano al calciatore uruguaian… -