Coronavirus: aumentano i contagiati, 1.912 casi e 20 morti (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: 1.912 casi oggi contro i 1.786 di ieri, a fronte di un leggero calo dei tamponi (107.269, 800 meno di ieri). Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia sale a 306.235. I decessi nelle 24 ore sono 20 (ieri 23), per un totale di 35.801. I guariti sono 954 (ieri 1.097), e sono 222.716. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A far segnare il maggior numero di casi è oggi la Lombardia (+277), seguita da Campania (+253) e Lazio (+230). Nessuna regione a zero casi, la Valle d'Aosta fanalino di coda con un solo contagio nelle 24 ore. Segnalano decessi Veneto (4), Toscana (3), Lombardia (2), Lazio (2), Campania (2), Sicilia (2) e uno ciascuno Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Marche e Puglia. Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 938 unita' (ieri ...

(Adnkronos) - "'L'Italia è un modello', dichiara il quotidiano Suddeutsche Zeitung, che con un articolo in apertura del sito, allunga la lista -sottolinea ancora il Blog delle Stelle- degli apprezzame ...

Coronavirus: Madrid, restrizioni per un milione di cittadini

Le restrizioni alla libertà di movimento in vigore da lunedì nella regione di Madrid per frenare l’epidemia di Covid-19 sono state estese a nuove aree: lo hanno comunicato le autorità sanitarie region ...

