Cina: a fuoco un centro di ricerca della Huawei dove si testano antenne 5G (Di venerdì 25 settembre 2020) Un vasto incendio è divampato all’interno di un laboratorio di ricerca della Huawei, nella città cinese di Dongguan, nel sud della provincia di Guangdong. E’ quanto si legge sul South China Morning Post. La compagnia cinese, attaccata più volte dal presidente Donald Trump perché considerata una sorta di cavallo di Troia dell’intelligence cinese con la sua tecnologia 5G, testa presso la proprio struttura antenne per le reti di quarta e quinta generazione. Il locale dipartimento antincendio ha riferito che non vi sono vittime o feriti.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Un vasto incendio è divampato all’interno di un laboratorio di, nella città cinese di Dongguan, nel sudprovincia di Guangdong. E’ quanto si legge sul South China Morning Post. La compagnia cinese, attaccata più volte dal presidente Donald Trump perché considerata una sorta di cavallo di Troia dell’intelligence cinese con la sua tecnologia 5G, testa presso la proprio strutturaper le reti di quarta e quinta generazione. Il locale dipartimento antincendio ha riferito che non vi sono vittime o feriti.L'articolo Meteo Web.

Desmondo90 : Un centro di ricerca e innovazione di Huawei è stato evacuato per via di un enorme incendio oggi in Cina. Ultimamen… - RomaSette : Onu, Guterres: «Cessate il fuoco globale entro fine anno». Dal segretario generale un nuovo appello all'assemblea g… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina fuoco Cina, a fuoco centro di ricerca della Huawei askanews Cina: incendio in laboratorio di ricerca di Huawei a Dongguan, non ci sono vittime o feriti

Le prime immagini e video dai social media hanno mostrato fuoco e fumo fuoriuscire da un edificio intorno alle 15.15 di oggi pomeriggio. Secondo una dichiarazione pubblicata sull'account ufficiale ...

Un laboratorio di ricerca di Huawei in Cina è in fiamme

A prendere fuoco sembra siano stati i materiali fonoassorbenti dell’edificio in costruzione. Secondo alcune fonti si tratterebbe di un laboratorio di ricerca di Huawei a Dongguan, la città in cui ha s ...

Le prime immagini e video dai social media hanno mostrato fuoco e fumo fuoriuscire da un edificio intorno alle 15.15 di oggi pomeriggio. Secondo una dichiarazione pubblicata sull'account ufficiale ...A prendere fuoco sembra siano stati i materiali fonoassorbenti dell’edificio in costruzione. Secondo alcune fonti si tratterebbe di un laboratorio di ricerca di Huawei a Dongguan, la città in cui ha s ...