Caso Suarez, Codacons: "Chiediamo la retrocessione della Juventus in Serie B" (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Codacons ha chiesto la retrocessione in Serie B della Juventus se venisse accertato il diretto coinvolgimento del club bianconero per far sostenere l'esame al calciatore Luis Suarez. Questo il comunicato:Cronaca Nazionale: si complica ancora la posizione della Juventus nell'affaire Luis Suarez e cittadinanza italiana. Il Corriere della Sera sostiene che la dirigenza del club bianconero si mosse per far sostenere e superare in tempi record l'esame di italiano al calciatore uruguaiano all'Università per gli stranieri di Perugia.Il rettore dell'ateneo sarebbe stato contattato prima da Federico Cherubini, neo-direttore sportivo della società, e poi da Fabio Paratici, direttore dell'area ...

