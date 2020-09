Calciomercato | il Cagliari tenta ancora Nainggolan Juve e Roma a caccia di attaccanti

DiMarzio : #Calciomercato #Cagliari, è arrivato #Godin FOTO & VIDEO - DiMarzio : #Lazio, #Inzaghi: 'Questa squadra va aiutata dal #calciomercato' - DiMarzio : #Cagliari - #Godin, ci siamo: accordo con l'#Inter sulla buonuscita - internewsit : Godin: 'A Cagliari grazie al presidente. Qui più vicino a casa. Mia moglie...' - - cn1926it : #Cagliari, #Godin: “Qui per tradizione e per mia moglie, ma vengo con umiltà. Obiettivo Qatar 2022” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Bologna, 25 settembre 2020 - Alla vigilia della seconda giornata di Serie A il calciomercato ribolle. Mancano solo dieci giorni alla chiusura di questa particolare sessione estiva causata dalla pandem ...TORINO – Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Cagliari: “Una griglia per il campionato? Non mi piace farne. Come ogni anno, partiamo dietro ...