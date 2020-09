Cagliari-Lazio, Inzaghi lancia l’allarme: “Servono rinforzi” (Di sabato 26 settembre 2020) Cagliari-Lazio, la conferenza stampa di Simone Inzaghi: “Servono i rinforzi. Ne ho parlato con il presidente”. ROMA – Prima conferenza stagionale di vigilia per Simone Inzaghi che ha presentato la sfida tra la sua Lazio e il Cagliari. Un inizio di campionato che si preannuncia ostico per i biancocelesti: “Questa squadra va aiutata – ha detto il tecnico citato da tuttomercatoweb.com – si giocherà tanto e abbiamo già avuto diversi infortuni. In difesa siamo in difficoltà con l’infortunio di Luiz Felipe. Abbiamo tre difensori più Armini e Parolo. Il tempo c’è, ma abbiamo bisogno di giocatori importanti. Hoedt? Lui conosce il club e come lavoriamo. Lo si poteva prendere senza aspettare, ma è fermo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020), la conferenza stampa di Simone: “Servono i rinforzi. Ne ho parlato con il presidente”. ROMA – Prima conferenza stagionale di vigilia per Simoneche ha presentato la sfida tra la suae il. Un inizio di campionato che si preannuncia ostico per i biancocelesti: “Questa squadra va aiutata – ha detto il tecnico citato da tuttomercatoweb.com – si giocherà tanto e abbiamo già avuto diversi infortuni. In difesa siamo in difficoltà con l’infortunio di Luiz Felipe. Abbiamo tre difensori più Armini e Parolo. Il tempo c’è, ma abbiamo bisogno di giocatori importanti. Hoedt? Lui conosce il club e come lavoriamo. Lo si poteva prendere senza aspettare, ma è fermo ...

