Badante indagata per circonvenzione di incapace e distruzione di cadavere

(Di venerdì 25 settembre 2020) Unadi Pordenone avrebbe sottratto beni per un valore pari a 700mila euro ad un’anziana donna, per poi nasconderne il decesso facendola cremare PORDENONE – La Guardia di Finanza di Pordenone per mesi ha indagato unache assisteva in città una donna novantunenne (deceduta a fine 2017) e il figlio disabile, entrambi affetti … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Badante indagata

BADANTE, GIA’ INDAGATA PER CIRCOVENZIONE DI INCAPACE E AUTO-RICICLAGGIO DOPO AVER SOTTRATTO 700.000 EURO ALLA SUA ASSISTITA, VIENE PERQUISITA ANCHE PER “DISTRUZIONE DI CADAVERE”. INDAGATI PER FAVOREGG ...Era già indagata per circonvenzione di incapace e auto-riciclaggio ora si è aggiunto all’ignobile curriculum della badante infedele anche la distruzione di cadavere La badante era già indagata per cir ...