Antitrust | aperta istruttoria contro 4 compagnie per i voli cancellati

E' stata aperta dall'Antitrust una istruttoria contro 4 compagnie per i voli cancellati. ROMA – L'Antitrust ha aperto una istruttoria contro 4 compagnie per i voli cancellati. Nel mirino dell'Autorità sono finite Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama. Un approfondimento che servirà a chiarire il perché della soppressione di molte tratte dopo la riapertura delle frontiere con le aziende che si sono nascoste dietro motivi non precisati legati al Covid-19. Si tratta del secondo procedimento iniziato da parte dell'Antitrust visto che il primo riguardava le altre due grandi ...

