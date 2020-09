Tg Lazio | edizione del 24 settembre 2020

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) MALTEMPO, DECINE INTERVENTI A ROMA: DISAGI E IRONIA SUI SOCIALDopo la bomba d’acqua che ha colpito ieri sera la Capitale, i Vigili del fuoco hanno continuato a lavorare anche questa mattina per ridurre i danni provocati da acqua, alberi pericolanti e voragini. Numerose le strade chiuse per allagamenti in diverse zone di Roma, da Talenti a Monteverde fino al centro storico. Centinaia le segnalazioni sui social. La più bersagliata è stata la Metro A, costretta ieri a chiudere temporaneamente alcune fermate e oggi tornata a funzionare, ma senza la fermata Manzoni.