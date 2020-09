Temptation Island | Carlotta e Nello si allontanano sempre di più

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 24 settembre 2020)sono arrivati sull’isola con la speranza che il giovane si schiarisca le idee per compiere il grande passo per il matrimonio. Nel primo video mostrato a, durante il falò delle ragazze,viene ripreso mentre parla con i ragazzi proprio della questione. Spiega il ragazzo romano: “Non per colpa sua, ma per colpa mia. Il matrimonio per me deve essere perfetto, tutto il contesto e tutta la vita”. Parole che urtano profondamenteche, aprendosi con Alessia Marcuzzi, cerca di capire cosa non vada: “Cosa manca nella nostra storia? Siamo spenti dall’ultimo anno”. E continua: “Io sono innamorata die me ne rendo conto, ma io pure se guardo un piatto di patatine, io ci penso a ...