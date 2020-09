“Sciopero della fame”. La protesta choc di Fabrizio Corona: cosa chiede l’ex re dei paparazzi (Di giovedì 24 settembre 2020) Nelle ultime ore Fabrizio Corona ha voluto pubblicare un video sul social network Instagram nel quale si è letteralmente infuriato. Tutta colpa della situazione legata al caso Suarez, il calciatore ex Barcellona che è stato vicinissimo ad approdare alla Juventus. Il suo presunto esame di italiano farsa per ottenere la certificazione B1 per ricevere il passaporto comunitario sta facendo il giro del mondo. Si parla infatti di domande concordate prima della prova e di voti già assegnati. Allora l’ex vip dei paparazzi ha comunicato ufficialmente una sua possibile e clamorosa protesta, se non saranno consegnati alla giustizia tutti i responsabili di questa vicenda. Il filmato dura circa un minuto, ma ha anche postato alcune stories. Qui si scaglia contro ciò ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Nelle ultime oreha voluto pubblicare un video sul social network Instagram nel quale si è letteralmente infuriato. Tutta colpasituazione legata al caso Suarez, il calciatore ex Barcellona che è stato vicinissimo ad approdare alla Juventus. Il suo presunto esame di italiano farsa per ottenere la certificazione B1 per ricevere il passaporto comunitario sta facendo il giro del mondo. Si parla infatti di domande concordate primaprova e di voti già assegnati. Allora l’ex vip deiha comunicato ufficialmente una sua possibile e clamorosa, se non saranno consegnati alla giustizia tutti i responsabili di questa vicenda. Il filmato dura circa un minuto, ma ha anche postato alcune stories. Qui si scaglia contro ciò ...

amnestyitalia : 33 anni di carcere e a 148 frustate. È la pena inflitta a Nasrin Sotoudeh solo per il suo pacifico lavoro in favore… - Adnkronos : #Suarez, #Corona: 'Sciopero della fame se non condannano tutti' - amnestyitalia : #Iran Dopo più di 40 giorni di sciopero della fame, l’avvocata e attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh è st… - GiulioBrambill1 : RT @tragicom24: Fabrizio Corona ha minacciato lo sciopero della fame. RT se anche a te non frega un cazzo. - robertorodi76 : RT @floraa93: Oggi molto triste , provata , addolorata perché la persona più corretta al mondo con la fedina penale pulitissima ovvero Fabr… -

