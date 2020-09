Meteo 25 settembre: ecco le previsioni di domani a Roma e nel Lazio (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da piogge e nubifragi. ecco il Meteo di domani a Roma e nel Lazio. Roma Tempo instabile nel corso della giornata con piogge e acquazzoni diffusi sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; la situazione Meteo non subirà variazioni in serata. Temperature comprese tra +17°C e +26°C. Lazio Tempo instabile per l’intera giornate con piogge e temporali localmente intensi sui settori centro-meridionali sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata le precipitazioni potranno ancora interessare tutto il Lazio. Centro Meteo Italiano su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Anche la giornata disarà caratterizzata da piogge e nubifragi.ildie nelTempo instabile nel corso della giornata con piogge e acquazzoni diffusi sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; la situazionenon subirà variazioni in serata. Temperature comprese tra +17°C e +26°C.Tempo instabile per l’intera giornate con piogge e temporali localmente intensi sui settori centro-meridionali sia in mattinata sia poi al pomeriggio; in serata le precipitazioni potranno ancora interessare tutto il. CentroItaliano su Il Corriere della Città.

