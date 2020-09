Massacrato per una banale lite nel traffico, a Gaetano amputate entrambe le gambe (Di giovedì 24 settembre 2020) Sette proiettili sparati alle gambe. Sei hanno raggiunto l’obiettivo. Tre giorni di coma farmacologico dopo ai medici è spettato prendere la decisione più dura: Gaetano Barbuto, 21 anni, un bravo ragazzo di Sant’Antimo, dopo tre giorni di coma farmacologico è stato sottoposto all’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Una tragedia nella tragedia in un episodio di assoluta barbarie. In ospedale ci era arrivato in condizioni disperate; i proiettili, calibro 9×21, gli avevano praticamente distrutto le gambe. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giugliano, che da tre giorni si dividono tra accertamenti sul territorio e analisi delle telecamere per risalire agli occupanti di quell’automobile che hanno cambiato per sempre la vita di Gaetano ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Sette proiettili sparati alle. Sei hanno raggiunto l’obiettivo. Tre giorni di coma farmacologico dopo ai medici è spettato prendere la decisione più dura:Barbuto, 21 anni, un bravo ragazzo di Sant’Antimo, dopo tre giorni di coma farmacologico è stato sottoposto all’amputazione di entrambi gli arti inferiori. Una tragedia nella tragedia in un episodio di assoluta barbarie. In ospedale ci era arrivato in condizioni disperate; i proiettili, calibro 9×21, gli avevano praticamente distrutto le. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giugliano, che da tre giorni si dividono tra accertamenti sul territorio e analisi delle telecamere per risalire agli occupanti di quell’automobile che hanno cambiato per sempre la vita di...

