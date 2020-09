Legambiente non è contraria al 5G, ma servono puntualizzazioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Legambiente non si è detta contraria al 5G, sebbene siano necessarie delle puntualizzazioni inderogabili. Come riportato da ‘ansa.it‘, la tecnologia, a detta dell’associazione, dovrà essere appoggiata nel suo sviluppo a patto che non vengano ad essere modificati i limiti di esposizione all’elettrosmog previsti dalla legge italiana. L’invito di Legambiente è quello di tornare al precedente metodo di misurazione, investendo al contempo sulla ricerca e compiendo una campagna informativa adeguata sui rischio che si corrono nell’uso scorretto del cellulare. C’è da stare attenti alle fake-news che imputano al 5G la responsabilità, almeno condivisa, della diffusione del Covid-19 (avrete sicuramente letto anche voi di improbabili tesi che affermano ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020)non si è dettaal 5G, sebbene siano necessarie delleinderogabili. Come riportato da ‘ansa.it‘, la tecnologia, a detta dell’associazione, dovrà essere appoggiata nel suo sviluppo a patto che non vengano ad essere modificati i limiti di esposizione all’elettrosmog previsti dalla legge italiana. L’invito diè quello di tornare al precedente metodo di misurazione, investendo al contempo sulla ricerca e compiendo una campagna informativa adeguata sui rischio che si corrono nell’uso scorretto del cellulare. C’è da stare attenti alle fake-news che imputano al 5G la responsabilità, almeno condivisa, della diffusione del Covid-19 (avrete sicuramente letto anche voi di improbabili tesi che affermano ...

