Latina, minaccia violentemente una donna e tenta di strappargli via la borsa: arrestato 54enne

Martedì 22 settembre 2020, i Carabinieri di Latina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di tentata rapina un 54enne di origine algerina, in Italia senza fissa dimora. L'uomo si era avvicinato ad una 35enne che si trovava in compagnia della propria madre e, a seguito di minacce rivolte con violenza, aveva tentato di strapparle la borsa che portava a tracolla. L'immediata resistenza da parte della donna, però l'aveva costretto a desistere, dandosi alla fuga. Le immediate ricerche degli uomini dell'arma hanno consentito di rintracciare e fermare il prevenuto. L'uomo è stato poi riconosciuto dalla vittima. Il 54enne è stato trattenuto in camera di sicurezza.

Lo scorso 22 settembre, i carabinieri della Sezione radiomobile unitamente a quelli della Sezione operativa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto nella flagranza d ...

