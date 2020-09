La mascherina torna a essere obbligatoria (anche all’aperto) in alcuni comuni italiani (Di giovedì 24 settembre 2020) L’aumento dei casi di contagio ha portato a un ritorno al passato. In alcune località d’Italia è stata ripristinata la mascherina obbligatoria, anche all’aperto, con alcune ordinanze mirate da parte di sindaci e Presidenti di Regione. Dalla Liguria, dove a Genova è tornata il vincolo di utilizzo del dispositivo di protezione nelle zone del centro storico e del Porto antico, alla Campania dove Vincenzo De Luca ha firmato il documento valido per tutti i comuni. E poi c’è anche il caso Latina. LEGGI anche > Il report settimanale di Gimbe: «Continua la crescita del rapporto positivi/casi testati» Partiamo da Genova. Il rieletto Presidente Giovanni Toti, d’accordo con il sindaco Marco ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) L’aumento dei casi di contagio ha portato a un ritorno al passato. In alcune località d’Italia è stata ripristinata laall’aperto, con alcune ordinanze mirate da parte di sindaci e Presidenti di Regione. Dalla Liguria, dove a Genova èta il vincolo di utilizzo del dispositivo di protezione nelle zone del centro storico e del Porto antico, alla Campania dove Vincenzo De Luca ha firmato il documento valido per tutti i. E poi c’èil caso Latina. LEGGI> Il report settimanale di Gimbe: «Continua la crescita del rapporto positivi/casi testati» Partiamo da Genova. Il rieletto Presidente Giovanni Toti, d’accordo con il sindaco Marco ...

