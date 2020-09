Il Pd tenta di battere cassa con De Luca | convocata direzione su Regione e comunali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ora il Pd metropolitano battecon Vincenzo De. O almeno ci prova. Il Governatore avanza sul Covid-19 con la prima ordinanza restrittiva all’indomani della sua rielezione. Ma va dritto con la linea dura anche sulle decisioni politiche. Da solo, come un treno. Fortemente convinto che è il partito ad aver vinto grazie a lui e non il contrario. Lo sanno bene nei corridoi di via Santa Brigida, dove ha sede il Pd metropolitano sia i dirigenti sia i big dem, soprattutto quelli trombati che non sono riusciti ad entrare in Consiglio regionale, nonostante le migliaia di preferenze a causa della corazzata di liste messe in campo da De. Non hanno alcuna intenzione così di farsi spegnere con il lanciafiamme dal Governatore, un’ altra volta. “Siamo noi il ...