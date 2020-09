Il Cts e il ministro Speranza guidano la retromarcia sugli stadi aperti: «Sarebbe una pazzia» (Di giovedì 24 settembre 2020) Mentre in tutto il mondo e anche in Italia stanno risalendo i contagi e anche le vittime per coronavirus, il mondo del calcio si distingue per la propria incoscienza. Per fortuna, in Italia c’è ancora qualcuno che ragiona. Il Cts e il ministro Speranz, così come Zingaretti, sono per una linea della responsabilità. Con loro anche il segretario del Pd Zingaretti. La priorità adesso è provaread aprire le scuole e l’università. Il calcio viene decisamente dopo. Il Corriere della sera riporta le frasi del ministro della Salute Roberto Speranza fedele alla linea di «rigore e prudenza» mantenuta in questi mesi: «Oggi la priorità sono le scuole, non gli stadi», fredda gli entusiasmi. Spinge in senso contrario il collega allo Sport Vincenzo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Mentre in tutto il mondo e anche in Italia stanno risalendo i contagi e anche le vittime per coronavirus, il mondo del calcio si distingue per la propria incoscienza. Per fortuna, in Italia c’è ancora qualcuno che ragiona. Il Cts e ilSperanz, così come Zingaretti, sono per una linea della responsabilità. Con loro anche il segretario del Pd Zingaretti. La priorità adesso è provaread aprire le scuole e l’università. Il calcio viene decisamente dopo. Il Corriere della sera riporta le frasi deldella Salute Robertofedele alla linea di «rigore e prudenza» mantenuta in questi mesi: «Oggi la priorità sono le scuole, non gli», fredda gli entusiasmi. Spinge in senso contrario il collega allo Sport Vincenzo ...

napolista : Il Cts e il ministro Speranza guidano la retromarcia sugli stadi aperti: «Sarebbe una pazzia» Anche Zingaretti per… - ansacalciosport : Spadafora: 'Un protocollo per graduale riapertura stadi'. Ministro: 'Domani approvato da Conferenza Regioni, poi es… - Staschiscio : @MediasetTgcom24 come fate a non capire che il CTS e il ministro Speranza frenano sulla riapertura degli stadi al p… - fisco24_info : Spadafora: 'Un protocollo per graduale riapertura stadi': Ministro: 'Domani approvato da Conferenza Regioni, poi es… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Spadafora: 'Verso l'approvazione di un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi, da sotto… -