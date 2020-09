Gigi Hadid mamma | è nata la figlia della top model e di Zayn Malik dei One Direction

(Di giovedì 24 settembre 2020)è diventata: èlatope didei One. La moha dato alla luce una bambina, dopo una gravidanza vissuta nel più stretto riserbo e confessata solo pochi mesi fa. Ad annunciare il lieto evento è stato il cantante inglese che ha postato su Instagram uno scatto in bianco e nero che ritrae la sua mano che stringe quellapiccola. “La nostra bambina è qui, sana e bella – ha scritto -. Provare ad esprimere a parole come mi sento in questo momento sarebbe un compito impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è al di là...

KataPultaaa : RT @giulia_anselmi: la figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid è nata finalmente. indovinate chi sta piangendo? - WordsOnlyWords2 : RT @GigiHadidIT: Finalmente il momento più aspettato delle ultime settimane è arrivato: la prima figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik è nata!… - Beatriceetpwk : RT @giulia_anselmi: la figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid è nata finalmente. indovinate chi sta piangendo? - soloFearless : RT @GigiHadidIT: Finalmente il momento più aspettato delle ultime settimane è arrivato: la prima figlia di Gigi Hadid e Zayn Malik è nata!… - doriana001 : RT @giulia_anselmi: la figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid è nata finalmente. indovinate chi sta piangendo? -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid

«La nostra piccola è qui, bellissima e in salute». Non sta nella pelle Zayn Malik, ex cantante degli One Direction, marito della supermodella statunitense Gigi Hadid, da poco diventato papà, mentre sc ...24 settembre 2020 E' nata la figlia della modella Gigi Hadid e del cantante degli One Direction, Zayn Malik. L'annuncio è arrivato via Instagram dallo stesso artista 27enne che ha postato una foto in ...