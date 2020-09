Flamengo come l’Al Hilal: 16 casi di Covid in squadra, in dubbio il match col Palmeiras (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c'è pace per i club calcistici con l'aumento dei casi di Coronavirus. Se ieri aveva destato scalpore il caso dell'Al Hilal, formazione saudita esclusa dalla Champions League asiatica dopo la scoperta di 15 casi all'interno della squadra, ora suscita un certo timore la situazione del Flamengo. I campioni del Sud America in carica hanno dovuto fare i conti con ben 16 positività tra i giocatori presenti in rosa. Il problema è emerso prepotentemente dopo una trasferta in Ecuador durante la Copa Libertadores.INFORTUNATIIl Flamengo rischia di non poter schierare la formazione in vista del match di campionato contro il Palmeiras. Infatti, oltre ai 16 esclusi causa Covid.19, la squadra dovrà fare ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c'è pace per i club calcistici con l'aumento deidi Coronavirus. Se ieri aveva destato scalpore il caso dell'Al, formazione saudita esclusa dalla Champions League asiatica dopo la scoperta di 15all'interno della, ora suscita un certo timore la situazione del. I campioni del Sud America in carica hanno dovuto fare i conti con ben 16 positività tra i giocatori presenti in rosa. Il problema è emerso prepotentemente dopo una trasferta in Ecuador durante la Copa Libertadores.INFORTUNATIIlrischia di non poter schierare la formazione in vista deldi campionato contro il. Infatti, oltre ai 16 esclusi causa.19, ladovrà fare ...

