Esame Suarez: perché Fabio Paratici non è indagato (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalle intercettazioni riguardanti la truffa dell’Esame di Suarez spunta il nome di Fabio Paratici che, però, non risulta nell’elenco degli indagati. Ecco perché è uscito il suo nome. Non è indagato Fabio Paratici, il CFO della Juventus venuto fuori in alcune intercettazioni in merito alla brutta vicenda dell’Esame truccato di Luis Suarez. Due giorni fa … Questo articolo Esame Suarez: perché Fabio Paratici non è indagato è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalle intercettazioni riguardanti la truffa dell’dispunta il nome diche, però, non risulta nell’elenco degli indagati. Ecco perché è uscito il suo nome. Non è, il CFO della Juventus venuto fuori in alcune intercettazioni in merito alla brutta vicenda dell’truccato di Luis. Due giorni fa … Questo articolo: perchénon èè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Corriere : Suarez e l’esame di italiano, l’accordo con la legale della Juve: «Vi porteremo altri stranieri» - Corriere : ?? La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata direttam… - ZZiliani : Quindi la Juve dice di non far parlare Suarez all'uscita (manco il Rettore Magnifico fosse Nedved) altrimenti si sc… - DELlRIOROSSONER : Certa stampa tramanderà ai posteri che, nel caso #Suarez, un ex #Samp e un ex #Lazio, dirigenti di una squadra alle… - BiRaskolnikov : RT @NonSoloJuve: ??”È mogio, ha saputo che la Juve non lo vuole più.” [Prof. Spina, intercettazioni pre esame #Suarez, Repubblica] -