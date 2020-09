E’ dannoso per l’ambiente? Aumenta il prezzo! A partire dal diesel (Di giovedì 24 settembre 2020) Il ministro Sergio Costa vuole Aumentare il prezzo del gasolio. In generale saranno rivisti tutti gli incentivi considerati dannosi per l’ambiente. Tutti gli incentivi fiscali, le agevolazioni, gli aiuti che in qualche modo “finanziano” inquinamento ambientale saranno rivisti: dalle agevolazioni per le grandi industrie fino al rifornimento delle ambulanze. In queste settimane il ministro dell’Ambiente, … L'articolo E’ dannoso per l’ambiente? Aumenta il prezzo! A partire dal diesel proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Il ministro Sergio Costa vuolere il prezzo del gasolio. In generale saranno rivisti tutti gli incentivi considerati dannosi per l’ambiente. Tutti gli incentivi fiscali, le agevolazioni, gli aiuti che in qualche modo “finanziano” inquinamento ambientale saranno rivisti: dalle agevolazioni per le grandi industrie fino al rifornimento delle ambulanze. In queste settimane il ministro dell’Ambiente, … L'articolo E’per l’ambiente?ildalproviene da www.meteoweek.com.

RMorassut : Dalle parole ai fatti. Il 37% del #RecoveryFund andrà al #GreenNewDeal. Cambia il nostro modo di concepire lo svilu… - ellygatta81 : @MaxMarucci @Claudiomarang1 @fgavazzoni Perché hanno sofferto psicologicamente così tanto per il lockdown e continu… - EnzoQuareEQ7 : Piero Ausilio è un disastro, un manager incapace, un uomo senza personalità, un elemento dannoso per se e per chi g… - NathanNever7 : @lvoir Il Movimento perde voti perché non fa quasi nulla e quello che fa lo fa con arroganza e incompetenza. Il pro… - LeonardoCasali7 : @Cartabellotta Notizia terribile ma da un caso singolo trarre conclusioni generali non è scientifico. Il rischio pe… -

Ultime Notizie dalla rete : dannoso per Aiuti «contro l'ambiente»: dal gasolio alla corrente, ecco che cosa diventerà più caro Il Sole 24 ORE Coronavirus, coprifuoco in Francia e impennata di contagi in Gran Bretagna

La paura del coronavirus torna a montare in Europa e nel mondo, con un nuovo record settimanale di 2 milioni di contagi certificato dall'Oms a livello globale e gli Usa che superano le duecentomila vi ...

Una bassa tassazione sul riscaldamento domestico è dannosa per il clima e favorisce i ricchi

Secondo il rapporto “Added Value – Improving the environmental and social impact of UK VAT” del think tank Green Alliance critica il fatto che in Gran Bretagna il gas per il riscaldamento abbia un’IVA ...

La paura del coronavirus torna a montare in Europa e nel mondo, con un nuovo record settimanale di 2 milioni di contagi certificato dall'Oms a livello globale e gli Usa che superano le duecentomila vi ...Secondo il rapporto “Added Value – Improving the environmental and social impact of UK VAT” del think tank Green Alliance critica il fatto che in Gran Bretagna il gas per il riscaldamento abbia un’IVA ...