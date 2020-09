Daydreamer, Can e Sanem da bimbi: le tenere foto (Di giovedì 24 settembre 2020) Stanno facendo sognare tutti gli italiani: Can e Sanem sono i protagonisti di Daydreamer, la serie turca che sta spopolando sul piccolo schermo raccogliendo dati di ascolto impressionanti. Molto più di una storia d’amore, quella messa in scena dai due attori turchi di Daydreamer è un’intesa perfetta che lascia gli italiani incollati allo schermo senza … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Stanno facendo sognare tutti gli italiani: Can esono i protagonisti di, la serie turca che sta spopolando sul piccolo schermo raccogliendo dati di ascolto impressionanti. Molto più di una storia d’amore, quella messa in scena dai due attori turchi diè un’intesa perfetta che lascia gli italiani incollati allo schermo senza … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Daniscandella : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer - Xanapili : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer - Yagmur54625213 : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer - AlejandraBorell : RT @GossipeTv: Siamo stati in Turchia, un incontro meraviglioso ?????? #CanYaman #DayDreamer -