Caso Gregoretti, Salvini: “Nessun sequestro di persona” (Di giovedì 24 settembre 2020) La memoria di Salvini per il processo sul Caso Gregoretti: “Non c’è stato nessun sequestro di persona”. CATANIA – E’ stata presentata dai legali di Matteo Salvini la memoria per il processo sul Caso Gregoretti. La linea dell’ex ministro dell’Interno non è cambiata con il leghista che smentisce qualsiasi sequestro di persona: “Non c’è stato – ha confermato il numero uno di via Bellerio nel testo, riportato da La Repubblica – anche perché non si è verificata alcuna illecita privazione della libertà personale in attesa dell’organizzazione del trasferimento dei migranti presso la destinazione finale“. Processo sul ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020) La memoria diper il processo sul: “Non c’è stato nessundi persona”. CATANIA – E’ stata presentata dai legali di Matteola memoria per il processo sul. La linea dell’ex ministro dell’Interno non è cambiata con il leghista che smentisce qualsiasidi persona: “Non c’è stato – ha confermato il numero uno di via Bellerio nel testo, riportato da La Repubblica – anche perché non si è verificata alcuna illecita privazione della libertà personale in attesa dell’organizzazione del trasferimento dei migranti presso la destinazione finale“. Processo sul ...

Affaritaliani : Caso Gregoretti,il giudice:'Non sono Palamara,Salvini avrà un processo giusto' - repubblica : Caso Gregoretti, la difesa di Salvini: 'Non c'è stato sequestro di persona' [di ALESSANDRA ZINITI] [aggiornamento d… - JohSogos : RT @ilgiornale: Matteo Salvini ha depositato le sue memorie difensive in vista del processo sul caso Gregoretti - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Matteo Salvini ha depositato le sue memorie difensive in vista del processo sul caso Gregoretti -