Caos 5 Stelle: in arrivo altre esplusioni mentre nel Movimento è tutti contro tutti (Di giovedì 24 settembre 2020) Ha provato a indossare i panni di un calciatore professionista, Beppe Grillo. Lanciandosi, a dispetto dell'età non proprio in linea con i fenomeni che calcano i campi di Serie A, in una serie di dribbling un più difficile dell'altro, evitando ogni domanda insidiosa, ogni ragionamento che avrebbe potuto portarlo a esporsi in un momento così delicato per il Movimento. Nessuna presa di posizione ufficiale sulle faide interne che squassano il partito. Soltanto un colloquio con Davide Casaleggio, comunque tutt'altro che risolutore, in attesa dei tanto discussi Stati Generali in arrivo nelle prossime settimane. Grillo non parla, insomma, e però fa capire tanto, a modo suo. Ribadisce costantemente come la linea giallorossa, da lui fortemente caldeggiata, sia la migliore possibile. Intervenuto in videoconferenza ...

NICOLACATAR : [Gattopardo] Nulla cambia: il caos a #5Stalle paralizza Conte e il governo. Pressing @pdnetwork ma il premier chie… - laportoghese : @Pol_INcorrect_ @GiovanniToti @matteosalvinimi Pochi tamponi ..Ospedali nel caos ...senza parlare delle infrastrutt… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Conte deve accontentare il Pd su dl Sicurezza e Mes. Maggioranza a rischio in Aula con i 5 Stelle nel caos - Max79863712 : RT @IlPrimatoN: Conte deve accontentare il Pd su dl Sicurezza e Mes. Maggioranza a rischio in Aula con i 5 Stelle nel caos - IlPrimatoN : Conte deve accontentare il Pd su dl Sicurezza e Mes. Maggioranza a rischio in Aula con i 5 Stelle nel caos -