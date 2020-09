Calciomercato Juventus | la chiave per Gosens | scelta la pedina di scambio

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un sessione di, quella della, fatta di occasioni, lungimiranza ma soprattutto grandi scambi. È delle ultime ore l’indiscrezione che porterebbe nuovamente al centro delle news bianconere Robindell’Atalanta. Il profilo dell’esterno di Gian Piero Gasperini sarebbe ideale per gli schemi di Andrea Pirlo, a caccia di laterali che sappiano imporre la propria corsa e tecnica sia in fase di attacco che in quella di ripiegamento. Le strade del mercato della Juve e della Dea, sottolinea Footballnews24.it, si sono già incrociate nel corso delle ultime settimane: Cristian Romero ha infatti salutato i colori bianconeri per accasarsi a Zingonia, solamente l’ultimo affare in ordine di tempo tra le due società. Chissà che le parti non possano incontrarsi nuovamente per ...