Ascolti tv | testa a testa tra “Ulisse” e “Temptation Island”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Share più alto per il programma di Canale 5 È andata in onda ieri sera, mercoledì 23 settembre, la seconda puntata di "Temptation Island" con l'edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Leggi anche: Temptation Island, la seconda puntata colpisce dritto al cuore Dopo i risultati della prima puntata si confermano i dati positivi, in termini diper il reality che mette alla prova le coppie. Il programma di Canale 5 ottiene 3 milioni e il 17,9% di share.con la "concorrenza" di Rai Uno e con il programma di Alberto Angela, "Ulisse" (con l'appuntamento dedicato a Raffaello Sanzio) che registra 3.2 milioni di spettare e uno share del 15.5%.