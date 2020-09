WhatsApp si potrà usare su più smartphone. E arrivano le foto che si auto-distruggono (Di mercoledì 23 settembre 2020) foto di Anton – Pexels.comWhatsApp è al lavoro su importanti novità che verranno integrate nell’applicazione di messaggistica istantanea di casa Facebook. Si tratta della possibilità di utilizzare l’applicazione su più dispositivi contemporaneamente e la funzionalità che permette di inviare media che si autodistruggono. Multi-device Screenshot del test di Wabetainfo sulla funzionalità multi deviceCon questa nuova funzionalità WhatsApp permetterà di utilizzare lo stesso account su 4 dispositivi diversi contemporaneamente senza la necessità di usare la connessione internet sul telefono principale. Sarà possibile quindi utilizzare WhatsApp Desktop quando il telefono è spento, ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020)di Anton – Pexels.comè al lavoro su importanti novità che verranno integrate nell’applicazione di messaggistica istantanea di casa Facebook. Si tratta della possibilità di utilizzare l’applicazione su più dispositivi contemporaneamente e la funzionalità che permette di inviare media che si. Multi-device Screenshot del test di Wabetainfo sulla funzionalità multi deviceCon questa nuova funzionalitàpermetterà di utilizzare lo stesso account su 4 dispositivi diversi contemporaneamente senza la necessità dila connessione internet sul telefono principale. Sarà possibile quindi utilizzareDesktop quando il telefono è spento, ...

