Verona, coppia si innamora in lockdown dai balconi: ora si sposano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una storia che ricorda da vicino un’ipotetico “Romeo e Giulietta al tempo del Covid”. È quella che arriva da Verona. È infatti nella città scaligera scelta da Shakespeare che, nel periodo del lockdown, Paola Agnelli, 40 anni, e Michele D’Alpaos, 38, si sono conosciuti dal balcone. E adesso vogliono sposarsi. Paola e Michele, secondo quanto riporta online TgCom24, si sono conosciuti durante uno degli eventi organizzati alle 18 di ogni giorno dai balconi di casa. I due non si erano mai visti, pur vivendo nella stessa strada. Si sono piaciuti e poi innamorati. Ora, i protagonisti di questa storia d’amore figlia del Covid hanno deciso di sposarsi. Non hanno ancora scelto la data, ma stanno organizzando le nozze. Una cosa è praticamente certa: il ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una storia che ricorda da vicino un’ipotetico “Romeo e Giulietta al tempo del Covid”. È quella che arriva da. È infatti nella città scaligera scelta da Shakespeare che, nel periodo del, Paola Agnelli, 40 anni, e Michele D’Alpaos, 38, si sono conosciuti dal balcone. E adesso vogliono sposarsi. Paola e Michele, secondo quanto riporta online TgCom24, si sono conosciuti durante uno degli eventi organizzati alle 18 di ogni giorno daidi casa. I due non si erano mai visti, pur vivendo nella stessa strada. Si sono piaciuti e poiti. Ora, i protagonisti di questa storia d’amore figlia del Covid hanno deciso di sposarsi. Non hanno ancora scelto la data, ma stanno organizzando le nozze. Una cosa è praticamente certa: il ...

Ultime Notizie dalla rete : Verona coppia Si conobbero dai balconi durante il lockdown: i nuovi Romeo e Giulietta si sposano Today.it Verona, coppia si innamora in lockdown dai balconi: ora si sposano

È quella che arriva da Verona. È infatti nella città scaligera scelta da Shakespeare che, nel periodo del lockdown, Paola Agnelli, 40 anni, e Michele D’Alpaos, 38, si sono conosciuti dal balcone.

È quella che arriva da Verona. È infatti nella città scaligera scelta da Shakespeare che, nel periodo del lockdown, Paola Agnelli, 40 anni, e Michele D'Alpaos, 38, si sono conosciuti dal balcone.