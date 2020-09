Un weekend alla scoperta del Parco Ittico Paradiso (Di mercoledì 23 settembre 2020) La calda stagione è ormai agli sgoccioli e, per dare il benvenuto all’autunno, il Parco Ittico Paradiso, un’oasi naturale di 13 ettari in provincia di Lodi, ha deciso di organizzare un weekend, quello di sabato 26 e domenica 27 settembre, all’insegna del divertimento e della creatività con attività, laboratori e visite dedicate a grandi e piccini. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) La calda stagione è ormai agli sgoccioli e, per dare il benvenuto all’autunno, il Parco Ittico Paradiso, un’oasi naturale di 13 ettari in provincia di Lodi, ha deciso di organizzare un weekend, quello di sabato 26 e domenica 27 settembre, all’insegna del divertimento e della creatività con attività, laboratori e visite dedicate a grandi e piccini.

NoahKahn2 : RT @Terra_Pianeta: Il maltempo fa danni in diverse zone d'Italia ?? Strade allagate dalla Puglia alla Lombardia e si continuerà forse fino… - MARRASVIAGGI : Weekend e Midweek al Complesso Antares & Spa 4* - Letojanni - - Riviera di Taormina (ME) Dalla Dom. al Ven. HBB 49€… - lonelyplanet_it : Dall’Istria alla Sardegna, vi portiamo a scoprire alcuni degli angoli di entroterra più affascinanti d’Europa. Annu… - MARRASVIAGGI : Weekend e Midweek al Complesso Amntares & Spa 4* - Letojanni - - Riviera di Taormina (ME) Dalla Dom. al Ven. HBB 49… - melo_1970 : RT @Terra_Pianeta: Il maltempo fa danni in diverse zone d'Italia ?? Strade allagate dalla Puglia alla Lombardia e si continuerà forse fino… -

Ultime Notizie dalla rete : weekend alla Nel weekend atleti da tutto il nord Italia hanno partecipato alla Climbing Marathon di Bismantova Redacon Borsa Tokyo in calo su timori virus e misure stimolo dopo weekend lungo

TOKYO (Reuters) - L'azionario giapponese ha chiuso in ribasso, in un quadro in cui il mercato digerisce, dopo un weekend lungo di chiusura ... registrato le maggiori flessioni sui timori relativi alla ...

FIA F2 | Sochi 2020: anteprima e orari del weekend

La Formula 2 si sposta dall'Italia verso la Russia, pronta a vivere un altro grande weekend in pista. A Sochi, Mick Schumacher tenterà di difendere il primo posto in classifica. Inizia il rush finale ...

TOKYO (Reuters) - L'azionario giapponese ha chiuso in ribasso, in un quadro in cui il mercato digerisce, dopo un weekend lungo di chiusura ... registrato le maggiori flessioni sui timori relativi alla ...La Formula 2 si sposta dall'Italia verso la Russia, pronta a vivere un altro grande weekend in pista. A Sochi, Mick Schumacher tenterà di difendere il primo posto in classifica. Inizia il rush finale ...