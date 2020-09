Un Posto al Sole, spoiler: Svelato il piano di Ferri e Lara contro Fabrizio e Marina (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre. Serena dopo un test di gravidanza scopre di essere incinta, ma chi è il padre del nascituro? Svelato il piano di Ferri con la complicità di Lara ai danni di Fabrizio e Marina. Arrivano le ultime anticipazioni dalla trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 28 settembre al … Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unal, anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre. Serena dopo un test di gravidanza scopre di essere incinta, ma chi è il padre del nascituro?ildicon la complicità di Lara ai danni di Fabrizio e Marina. Arrivano le ultime anticipazioni dalla trama delle puntate di Unal, dal 28 settembre al …

ClaraPorta4 : RT @Radio3scienza: Una passone per l'aurora boreale, un fratello incoraggiante e l'abitudine di contare ippopotami: ecco come si diventa #J… - Alessio17766635 : @Giusy48921432 Aia al contrario di me... sono nato aprile e adoro il sole la luce delle giornate lunghe.. adoro il… - missfrancyfer : Nel frattempo Fulvia l’hanno scritturata per un posto al sole. #chilhavisto - jonofuckingway : Immaginate Harry ora che torna in hotel e fa zapping in tv e vede tipo reazione a catena o un posto al sole - BettySartore85 : RT @DiportoVelico: Taglia così Grafite al 4° posto la linea d'arrivo in una giornata di sole con vento da Nord Est tra i nove ed i dodici n… -