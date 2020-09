Torna Re-think, forum italiano sull’economia circolare (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) – Torna Re-think – Circular Economy forum. L’appuntamento è per il 27 e 28 ottobre presso l’Università Cattolica e Triennale Milano. Ad annunciare la seconda edizione è Tondo, organizzazione no-profit internazionale operante nel settore dell’economia circolare per creare un dialogo costruttivo tra aziende, università, organizzazioni, istituzioni e persone. Re-think vedrà riuniti alcuni tra i maggiori esperti sul tema: da aziende e startup ad enti di ricerca ed altre istituzioni che stanno lavorando ad importanti progetti di economia circolare e sostenibilità ambientale. Quattro saranno le macro-aree approfondite, agri-food, città, materiali e tecnologie, centrali per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) –Re-– Circular Economy. L’appuntamento è per il 27 e 28 ottobre presso l’Università Cattolica e Triennale Milano. Ad annunciare la seconda edizione è Tondo, organizzazione no-profit internazionale operante nel settore dell’economiaper creare un dialogo costruttivo tra aziende, università, organizzazioni, istituzioni e persone. Re-vedrà riuniti alcuni tra i maggiori esperti sul tema: da aziende e startup ad enti di ricerca ed altre istituzioni che stanno lavorando ad importanti progetti di economiae sostenibilità ambientale. Quattro saranno le macro-aree approfondite, agri-food, città, materiali e tecnologie, centrali per il ...

Think_movies : “The Batman”: la produzione del film riparte ufficialmente e Robert Pattinson torna sul set - Think_movies : “They Shall not Grow Old – Per sempre Giovani”: torna al cinema il 21, 22 2 23 settembre il documentario di sulla g… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna think Torna Re-think, forum italiano sull'economia circolare Adnkronos Torna Re-think, forum italiano sull'economia circolare

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Torna Re-think - Circular Economy Forum. L'appuntamento è per il 27 e 28 ottobre presso l'Università Cattolica e Triennale Milano. Ad annunciare la seconda edizione è Tondo ...

Roma: con 'Spam-Needs 2020', architettura torna regina nella Capitale

Roma, 22 set. (Labitalia) - Dopo il successo della prima edizione del 2019 che ha ospitato 120 lecture, più di 4.500 partecipanti e oltre i 100mila follower su social, torna alla Casa dell'Architettur ...

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Torna Re-think - Circular Economy Forum. L'appuntamento è per il 27 e 28 ottobre presso l'Università Cattolica e Triennale Milano. Ad annunciare la seconda edizione è Tondo ...Roma, 22 set. (Labitalia) - Dopo il successo della prima edizione del 2019 che ha ospitato 120 lecture, più di 4.500 partecipanti e oltre i 100mila follower su social, torna alla Casa dell'Architettur ...