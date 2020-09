Roma, Raggi: “Patto Pd-M5s per farmi fuori? Di Maio-Crimi sconvolti, no margini d’intesa con i dem” (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “Questa mattina ho sentito direttamente sia Di Maio che Crimi ed erano entrambi sconvolti, tanto che hanno pubblicamente smentito l’ipotesi”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa, commentando l’ipotesi di un patto Pd-M5S per estrometterla dalla corsa al Campidoglio arrivando al ritiro della sua ricandidatura per giungere a un’alleanza e a un candidato sindaco unitario. Leggi su dire (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “Questa mattina ho sentito direttamente sia Di Maio che Crimi ed erano entrambi sconvolti, tanto che hanno pubblicamente smentito l’ipotesi”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa, commentando l’ipotesi di un patto Pd-M5S per estrometterla dalla corsa al Campidoglio arrivando al ritiro della sua ricandidatura per giungere a un’alleanza e a un candidato sindaco unitario.

virginiaraggi : Sono tornata a San Basilio, nella periferia est di Roma, dove ogni giorno lavoriamo per riportare servizi e legalit… - Adnkronos : #Roma, #Meloni: 'Città devastata da anni di gestione Raggi' - fattoquotidiano : Roma, Raggi nomina la nuova assessora ai Rifiuti. È la pentastellata Katia Ziantoni - shanolelinate : @virginiaraggi Ciao Virginia, vai sempre per la tua strada e non fermarti mai... per Roma..per i Romani...per Te. Viva Virginia Raggi.???? - desantismar : RT @virginiaraggi: Sono tornata a San Basilio, nella periferia est di Roma, dove ogni giorno lavoriamo per riportare servizi e legalità. I… -