Ricetta salsa tartara | ingredienti | preparazione e consigli

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Laè unasimile alla maionese, preparata con una base di tuorli sia sodi sia freschi che vanno montati aggiungendo aceto di vino bianco e olio a filo. La particolarità dellaè che viene arricchita con un trito di cetriolini, capperi, dragoncello e prezzemolo, che la rendono più particolare e gustosa della maionese. Laè un ottimo accompagnamento per carni e pesci e servita nelle uova sode rappresenterà un gustoso antipasto. Alcune varianti dellaprevedono anche l’aggiunta di olive verdi tritate o di un cucchiaino di senape per emulsionare.– ...

Strettamente imparentata con la maionese, la salsa olandese è una preparazione base della cucina molto delicata - ma non ipocalorica - perfetta per accompagnare i vostri secondi piatti, anche quelli c ...Ingredienti per 4 persone: 4 uova intere, 200g di panna fresca intera, 80g di parmigiano reggiano grattugiato, 60g tartufo bianco, 1 cucchiaio da cucina di olio tartufato, sale e pepe q.b. Fase 1. I ...