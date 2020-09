Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - Diciotto misure cautelari (otto in carcere e dieci ai domiciliari) sono state seguite questa mattina, su delega della procura, dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto Racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti e sullo sfondo la famiglia dei Tredicine. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto d'ufficio, estorsione, abusiva attività finanziaria, usura e autoriciclaggio. Gli investigatori, nel frattempo, hanno provveduto a eseguire un sequestro preventivo di disponibilità ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 settembre 2020) AGI - Diciotto misure cautelari (otto in carcere e dieci ai domiciliari) sono state seguite questa mattina, su delega della procura, dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale diCapitale nell'ambito dell'indagine sul cosiddettoautorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti e sullo sfondo la famiglia dei Tredicine. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto d'ufficio, estorsione, abusiva attività finanziaria, usura e autoriciclaggio. Gli investigatori, nel frattempo, hanno provveduto a eseguire un sequestro preventivo di disponibilità ...

Bart1705 : RT @Agenzia_Italia: Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette - Agenzia_Italia : Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette - umbertoliuzzo : RT @rep_palermo: Il ritorno del racket dopo il lockdown. Nel mirino i cantieri edili e gli appalti [di SALVO PALAZZOLO] [aggiornamento dell… - rep_palermo : Il ritorno del racket dopo il lockdown. Nel mirino i cantieri edili e gli appalti [di SALVO PALAZZOLO] [aggiornamen… - RadioQuar : Per NEW RELEASES questa sera ascolteremo il nuovo disco delle THROWING MUSES SUN RACKET Buon ascolto! -

Ultime Notizie dalla rete : Racket delle Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette AGI - Agenzia Giornalistica Italia Racket commercio ambulante a Roma: 18 arresti tra dirigenti comunali, sindacalisti e imprenditori

Ci sono anche due dirigenti comunali e alcuni sindacalisti tra le persone arrestate dalla guardia di finanza a Roma per un giro di corruzione, estorsione e usira sulle licenze per il commercio ...

Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette

dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni ...

Ci sono anche due dirigenti comunali e alcuni sindacalisti tra le persone arrestate dalla guardia di finanza a Roma per un giro di corruzione, estorsione e usira sulle licenze per il commercio ...dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni ...