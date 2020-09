Prodi: "Pd e M5s, ora non deludete l'Italia. Con un progetto comune vincerete le prossime elezioni" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pd-M5s: arriva la ‘benedizione’ di Romano Prodi. “In fila ai seggi ho visto la speranza di un Paese. Sì, dietro questa partecipazione, così forte e anche così inattesa, c’è un’Italia che si fida”, “c’è un Paese da cambiare, non va deluso”. Così il Professore su ‘Avvenire’.“Nel Pd e nel M5s ci sono anche valori unificanti, ma ora serve un salto di qualità. Serve un grande progetto di rinascita morale.Servono decisioni di respiro...-insiste Prodi-. È inutile discutere ancora sulle controversie del passato: queste non possono che dividere. È, invece, il momento di tirare fuori idee sul futuro.Perché riuscirci vuol dire risollevare l’Italia e anche vincere le ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Pd-M5s: arriva la ‘benedizione’ di Romano. “In fila ai seggi ho visto la speranza di un Paese. Sì, dietro questa partecipazione, così forte e anche così inattesa, c’è un’che si fida”, “c’è un Paese da cambiare, non va deluso”. Così il Professore su ‘Avvenire’.“Nel Pd e nel M5s ci sono anche valori unificanti, ma ora serve un salto di qualità. Serve un grandedi rinascita morale.Servono decisioni di respiro...-insiste-. È inutile discutere ancora sulle controversie del passato: queste non possono che dividere. È, invece, il momento di tirare fuori idee sul futuro.Perché riuscirci vuol dire risollevare l’e anche vincere le ...

HuffPostItalia : Prodi: 'Pd e M5s, ora non deludete l'Italia. Con un progetto comune vincerete le prossime elezioni' - FraLauricella : RT @HuffPostItalia: Prodi: 'Pd e M5s, ora non deludete l'Italia. Con un progetto comune vincerete le prossime elezioni' - Avvenire_Nei : #Prodi: «#Pd e #M5s, non deludete l'Italia» - FilippoCarmigna : Prodi: «Pd e M5s, non deludete l'Italia» - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Prodi: 'Pd e M5s, ora non deludete l'Italia. Con un progetto comune vincerete le prossime elezioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi M5s Prodi: «Pd e M5s, non deludete l'Italia» Avvenire Prodi: "Pd e M5s, ora non deludete l'Italia. Con un progetto comune vincerete le prossime elezioni"

Pd-M5s: arriva la ‘benedizione’ di Romano Prodi. “In fila ai seggi ho visto la speranza di un Paese. Sì, dietro questa partecipazione, così forte e anche così inattesa, c’è un’Italia che si fida”, ...

Di Maio: "Il Recovery Fund è un treno che non passerà più. Banco di prova, lavoreremo insieme"

MILANO - "Quelle messe a disposizione dall'Europa sono risorse ingenti: il Recovery Fund vale più del Piano Marshall. Dobbiamo fare presto, ma anche bene. È un treno che non ripasserà più. Un'occasion ...

Pd-M5s: arriva la ‘benedizione’ di Romano Prodi. “In fila ai seggi ho visto la speranza di un Paese. Sì, dietro questa partecipazione, così forte e anche così inattesa, c’è un’Italia che si fida”, ...MILANO - "Quelle messe a disposizione dall'Europa sono risorse ingenti: il Recovery Fund vale più del Piano Marshall. Dobbiamo fare presto, ma anche bene. È un treno che non ripasserà più. Un'occasion ...