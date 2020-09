Pagamento affitto negozi: stop rate per lockdown? La sentenza apripista (Di mercoledì 23 settembre 2020) La più recente giurisprudenza sta facendo luce anche sulla prassi dei contratti e rapporti di affitto tra proprietario dell’immobile e negoziante affittuario, con specifico riferimento agli ultimi mesi di lockdown causa coronavirus. Il contributo dei giudici è significativo perché di fatto apre alla tutela del negoziante ed affittuario moroso, inadempiente agli obblighi di Pagamento dei canoni, causa chiusura negozi e conseguente perdita del volume d’affari. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle regole generali in tema di affitto immobile e Pagamento in ritardo, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Pagamento affitto ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 settembre 2020) La più recente giurisprudenza sta facendo luce anche sulla prassi dei contratti e rapporti ditra proprietario dell’immobile eante affittuario, con specifico riferimento agli ultimi mesi dicausa coronavirus. Il contributo dei giudici è significativo perché di fatto apre alla tutela delante ed affittuario moroso, inadempiente agli obblighi didei canoni, causa chiusurae conseguente perdita del volume d’affari. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle regole generali in tema diimmobile ein ritardo, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News...

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento affitto Cervia, contributi per il sostegno al pagamento dell'affitto per le persone e le famiglie in difficoltà ravennanotizie.it I pensionati umiliati da Conte: "Ci ha tolto la proprietà privata"

Per andare incontro agli inquilini hi ridotto del 30% ma ora non pagano più affitto e condominio ma io ho dovuto pagare Imu cedolare secca e spese di agenzia che si occupa di tenere i contatti". Ma ...

Prostitute in crisi per il Covid: “Zero tutele, vogliamo che il nostro lavoro sia legalizzato”

"Le sex workers non si sono mai riprese dal lockdown, quando molte di loro facevano la fila davanti alle mense della Caritas e non potevano pagare l'affitto". A raccontarlo a Fanpage.it è Anna D’Amaro ...

